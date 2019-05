Petrič: Rešenje za Kosovo evropsko, bez Rusije i SAD

BON – Rešenje za Kosovo mora biti evropsko, ne bih voleo da su prisutni Vašington ili Moskva, međutim to takođe znači da interesi Evrope moraju biti u prvom planu i to obe strane moraju da shvate, izjavio je austrijski diplomata i nekadašnji specijalni izaslanik EU za Kosovo Volfgang Petrič.

„To mora biti evropsko rešenje. Ne bih voleo da su prisutni Vašington ili Moskva. Uostalom, to je evropski problem. To će biti rešeno, to mora biti rešeno u Evropi. Iz tog razloga, taj proces bi trebalo da vodi Evropa“, rekao je Petrič u intervjuu za Dojče vele

On je ocenio da je inicijativa nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsednika Emanuela Makrona još jedna od već viđenih inicijativa koje ne dovode do uspeha.

„Ako nekoliko dana posle Berlina imamo situaciju kao sada na severu Kosova, onda moram da kažem da sastanak u Berlinu očigledno nije bio uspešan. Sumnjam da će u Parizu biti bolje“, rekao je Petrič.

On smatra da bi bilo najbolje pokušati da se organizuje „nešto kao dijalog plus“, koji bi podrazumevao da se Vučić i Tači sastaju jednom mesečno, a da EU preuzme inicijativu i poziva dve strane na diskusiju u Briselu ili nekoj drugoj državi, kako bi se pronašlo najbolje moguće rešenje.

Govoreći o nedavnoj akciji specijalnih jedinica ROSU na severu Kosova, Petrič je rekao da treba utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nje i dodao da je ona „u svakom slučaju bila preterana“ i da uhapšeni treba da budu izvedeni pred redovne sudove.

„S obzirom na takvo raspoloženje, mislim da je neophodno da UN i EU, koje su ionako već na Kosovu, pažljivo prate taj proces – pravni proces, sudski proces – kako bi se na kraju zaista sve razjasnilo“, rekao je Petrič.

Upitan kako može da se organizuje nastavak dijaloga kada se znada KiM ne želi da ukine takse, Petrič kaže da obe strane moraju da ispune određene uslove, pre svega vlasti u Prištini.

„Mi znamo da tamo postoje različiti stavovi u pogledu tih taksi. Rekao bih da je vrlo jasno da takse moraju biti suspendovane i onda se može doći do smislenog dijaloga. To je preduslov. A onda bi moralo da se govori o stvarnom rešenju problema, a ne samo o pojedinačnim merama koje veoma deluju kao preterana reakcija“, rekao je on.

Petrič kaže da je očigledno da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači „spremni na kompromis na jedan miran način“, a time i na to, kako kaže, da se veliki istorijski kompromis između Srba i kosovskih Albanaca postavi na solidnu osnovu.

„Ne mislim da bi trebalo prihvatiti sve predloge. Ali, Nemačka je ođednom protiv toga da se određene stvari sada regulišu“, rekao je Petrič i dodao da je problem i to što javnost nije uključena.

Petrič ističe da bi Brisel posebno bio u poziciji da vodi otvoreni dijalog o opcijama i mogućnostima za postizanje kompromisa.

„Baš zato što je u Briselu očigledno odlučeno da nema crvenih linija, da je moguća i razmena teritorija, trebalo bi da se igra otvorenim kartama. Ne mislim da je to najbolje od svih rešenja, ali u okolnostima koje sada prevladavaju, nema najboljeg rešenja. Uvek postoje samo teški kompromisi koje bi trebalo dogovoriti kako bi se situacija konačno smirila“, rekao je Petrič.

On je ponovio da se plaši da EU ponestaje vremena i da je obe strane trebalo uključiti u jedan širi proces, po ugledu na Dejton ili Oslo ili bilo šta, kako bi dve strane zajedno i konačno dogovorile kompromis.

Petrič kaže i da eventuelne promene na Kosovu neće dovesti do promena u drugim zemljama, jer su to dve različite stvari i treba ih gledati odvojeno.

„Nažalost, čak i diplomate i političari koji se bave tim pitanjem često zaboravljaju ono što je odlučeno pre 25 godina. Moj predlog od pre godinu dana je – sveukupnom regulativom za ceo region, za celu teritoriju bivše Jugoslavije – granice, uključujući i Dejtonske granice moraju garantovati i podržati svi: Beograd, Zagreb, Sarajevo, Vašington, Moskva i Brisel“, rekao je Petrič.

