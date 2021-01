Pirati ubili jednog i oteli 15 mornara sa broda (foto)

Pirati su ubili jednog i oteli 15 članova posade turskog teretnog broda kod zapadne obale Afrike, saopštili su danas zvaničnici.

🇳🇬 – A Turkish Cargo Ship is held Hostage by Nigerian Pirates. Two on board got killed. Turkey stated that they will do everything thats necessary to get the Crew out alive. #Nijerya #Nigeria pic.twitter.com/aqavo9np9b

— Çumuriyetçi Genç (@CumhuriyetciGrb) January 24, 2021