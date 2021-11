Placer: Zajednička vojska BiH nije utemeljena Dejtonom

SARAJEVO -Komandant vojne misije EUFOR u BiH, austrijski general Aleksander Placer kaže da u izjavama srpskog člana Predsedništva Milorada Dodika, koje bi mogle značiti otcepljenje Republike Srpske, u principu ne vidi „nikakvu klasičnu vojnu pretnju“.

Placer je u izjavi za bečki dnevnik Standard ocenio da je „bezbednosna situacija u BiH stabilna“.

Komentarišući najavu da će se Republika Srpska povući iz državne vojske i stvoriti svoju posebnu, Placer kaže da „zajednička vojska nije utemeljena na Dejtonskom mirovnom sporazumu.“

Podsetio je da su prema Dejtonskom sporazumu postojale tri vojske u zavisnosti od etničkih grupa, a da je zatim stvorena zajednička vojska na osnovu, kako kaže, nacionalne volje.

Prema njegovim rečima, međunarodna zajednica teško može da spreči vraćanje na više vojski, ako se to bude odvijalo kroz normalan zakonodavni proces.

Istakao je da, u slučaju da se vojska raspadne i iz nje nastanu dve vojske, tome bi, kaže, trebalo da prethodi osnovni politički i vojni konsenzus.

Ukoliko, kako kaže, ne bude političkog konsenzusa za tako nešto, onda bi „procena bezbednosne situacije morala da bude sasvim drugačija“.

„Moramo to pažljivo posmatrati,“ rekao je Placer i dodaje da je primetio određenu napetost među stanovništvom.

On to tumači tako što kaže da mediji ii političari drže stanovništvo u stalnom stanu krize.

Povodom aktuelne rasprave o produženju misije EUFOR Altea u Savetu bezbednosti, Placer ističe da su mandat EUFOR-a i njegovi zadaci “potpuno odvojeni od civilnih zadataka visokog predstavnika”.

“S vojne tačke gledišta, ne bi bilo nikakve razlike da se iz teksta mandata EUFOR-a izbrišu reference na OHR kako bismo produžili našu misiju. Da li bi to naštetilo Dejtonskom sporazumu, to je drugo pitanje, rekao je i istakao da to ne može da proceni.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.