Plenković: Cilj vakcinisati 50 odsto građana do 30. juna

RIJEKA – Premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je Vlada do 30. juna obezbedila 3,1 milion doza vakcina, kako bi do tada bilo vakcinisano od 50 do 55 odsto građana.

Vlada je i u okolnostima kašnjenja u dostavi AstraZeneka vakcine obezbedila 1,2 miliona doza Fajzerovih, istakao je Plenković i dodao da su na taj način omogućili da se do 30. juna vakciniše 3,3 miliona starijih od 18 godina, piše agencija Hina.

Plenković je naveo da je ministru zdravstva Viliju Berošu vrlo jasno naloženo da organizuje intenzivno vakcinisanje u sledećih sedamdesetak dana.

Na taj način bi do letnje sezone u Hrvatskoj bio vakcinisan veliki broj građana, čime bi bio uspostavljen osnov za turističku sezonu, ali i normalniji način života.

(Tanjug)

