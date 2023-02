Plenković: Evropski predlog za KiM je dobar i treba ga podržati

BRISEL – Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Briselu, gde je održan sastanak Evropskog saveta, da je predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, iza kojeg stoje EU i SAD, dobar i da ga treba podržati.

„Nama treba stabilnost na jugoistoku Evrope i treba nam dugoročno održivo rešenje“, rekao je Plenković i istakao da se i zaključcima sa samita lidera EU pozivaju dve strane da prihvate taj predlog.

Plenković je, kako prenosi hrvatski Index, razgovarao i sa šefom evropske diplomatije Žozepom Boreljom o dijalogu Beograda i Prištine i situaciji u BiH.

On je rekao da je preneo Borelju svoje utiske nakon posete Mostaru i učestvovanja na Hrvatskom narodnom saboru, na kojem je, kako je naveo, iskazano jedinstvo svih političkih stranka hrvatskog naroda u BiH i poslata poruka da je Bosna i Hercegovina domovina i hrvatskog naroda.

On je naveo da se, zahvaljujući njegovim i naporima hrvatske vlade, o BiH, o ravnopravnosti hrvatskog naroda i konstitutivnosti razgovaralo na najvišim nivoima EU.

Plenković je dodao da će sledećeg četvrtka u posetu Zagrebu doputovati predsedavajućča Saveta ministra BiH Borjana Krišto, što će biti njena prva zvanična poseta u inostranstvu.

Kako je dodao, Hrvatska, nakon ulaska u šengenski prostor, ne želi da bude „tvrđava prema građanima BiH“, već će učiniti sve da olakša protok ljudi i komunikaciju.

On je ocenio da velika podrška EU i evropske javnosti Ukrajini pokazuje da ogromna većina Evropljana, kako tvrdi, „dobro vidi što je zlo, a to je ruska agresija“ i ocenio da bi bilo dobro da svi to tako jasno vide i u Hrvatskoj“.

(Tanjug)

