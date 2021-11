Plenković: Vakcinisano više od dva miliona građana

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da je Hrvatska prešla dva miliona vakcinisanih i da će danas verovatno biti 60 odsto odraslih vakcinisanih prvom dozom i 50 odsto svih stanovnika.

On je ponovio poziv svim građanima da se vakcinišu, a one koji to ne žele, pozvao je da se testiraju,

Svako ima pravo na protest, ali mi zagovaramo ono što je zdravorazumski, što je stav stručnjaka, lekara i nauke, kazao je Plenković, prenela je Hina.

On je dodao da oni koji ne žele da se vakcinišu na vrlo brz način mogu da urade test i dobiće kovid potvrdu.

Hrvatski premijer je, takođe, na konferenciji za novinare pokazao i svoju kovid potvrdu.

„Mi poštujemo sve one koji su odgovorni i koji su se vakcinisali. A oni koji nisu, uz poruku da ih molimo da se vakcinišu, pozivamo ih da se testiraju“, kazao je Plenković i dodao da se pri podizanju rejtinga od strane Fiča gledalo i vakcinisanje.

Agencije prate šta radimo kao društvo, jesmo li solidarni, odgovorni, da li razumemo o čemu se radi, kazao je on i izrazio očekivanja da će Hrvatska danas preći 60 odsto vakcinisanih odraslih, odnosno polovinu svih stanovnika koji su vakcinisani.

(Tanjug)

