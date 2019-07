Podmetnuo požar u filmskom studiju: Uzviknuo „umrite“ i usmrtio desetine ljudi

Broj žrtava u podmetnutom požaru u zgradi studija za animaciju „Kjoto enimejšn“ u Japanu porastao je na 33, i veruje se da nema više nestalih osoba, saopštili su zvaničnici.

Kyoto Animation fire: 12 feared dead after suspected arson attack on studio in Japan https://t.co/AIitkXs5ok

— joel merino (@merinojoel) July 18, 2019