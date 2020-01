Poleteo najveći putnički avion na svetu – Boing 777 eks (video)

Predstavnik nove generacije širokotrupnih letelica „Boing 777 eks“, uspešno je izveo svoj prvi let i tako doneo malo dobrih vesti američkoj kompaniji, koja je pretrpela teške udarce zbog rušenja dva aviona „737 maks“ prošle godine.

Loši vremenski uslovi odlagali su od četvrtka prvo poletanje najvećeg dvomotornog aviona na svetu sa aerodroma Pejn Fild blizu Evereta u državi Vašington.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.

Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M

— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020