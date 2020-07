Policija u Nemačkoj opkolila vrt, tragaju za ostacima male Medi (foto)

Nemačka policija od jutros pretražuje jedan vrt u blizini Hanovera u nadi da će pronaći telo britanske devojčice Madlin Mekejn koja je nestala pre 13 godina iz turističkog apartmana u Portugalu kada je bila stara tri godine.

German police investigating the disappearance of Madeleine McCann are searching an allotment near Hanover, prosecutors have told local media.

Footage from the scene shows heavy machinery being used.

More on this story here: https://t.co/PEAjNhDVyC pic.twitter.com/5CzcLn9nQl

