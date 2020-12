Politiko: Varhelji izgleda spreman da „žmuri“ kada priča o SR

BRISEL – Briselski portal Politiko, napravio je „Dnevnik“ u kome je ocenjivao evropske komesare po kriterijumu ko se najbolje, odnosnoi najgore snašao u prvih godinu dana Evropske komisije pod vođstvom Ursule fon der Lajen.

Evropski komesari ocenjeni su ocenama od A do F i kod svakog je vrednovano šta su bili najbolji, a šta najgori momenti u prvih godinu dana, kao i šta ih čeka u budućnosti.

Kada se radi o evrospkim komesarima koji, za sada, sarađuju sa Srbijom Žozepom Boreljom i Oliverom Varheljijem, oni su ocenjeni sa C plus, odnosno sa C.

Evropskom komesaru za proširenje Oliveru Varheljiju u prilog ide što je u prethodnih godinu dana lično bio angažovan na stavranju novog plana za proširenje za zemlje koje žele da se pridruže EU, kao i to što je bio „vidljiv“ u trenutku kada je Evropska komisija predložila Ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan od 3,3 milijarde evra.

Kao najgore njegove momente, Politiko u štampanom izdanju, ocenjuje to što je „mekan prema Sofiji“ koja je blokirala usvajanje budžeta za narednu godinu, ali i to što je „više osetljiv“ na interese Mađarske nego Evropske unije u celini.

Neimenovani diplomata je rekao da mu se zamera i to što se čini da „dok priča o Srbiji“, izgleda „spreman da zažmuri“ zbog bliskih veza Srbije i Mađarske u sektoru energetike.

Kada se radi o njegovim sledećim koracima, Politiko navodi da će, pre nemačko predsedavanje EU odblokirati spor između Bugarske i Severne Makedonije, ali da će se na kraju Varheljiju suditi po tome da li će se potencijalne nove članice EU, uključujući zemlje koje već vode pregovore poput Srbije i Crne Gore, približiti EU dok traje njegov mandat.

Kada se radi o visokom predstavniku EZ za spoljnu politiku Žozepu Borelju, koji je ocenjen sa C plus, navodi se da se on trudio da predstavi EU kao relevantnu silu na međunarodnoj sceni, ali da je bio i uzdržan u vreme kada se zahteva jedinstvo u donošenju spoljnopolitičkih odluka u samoj Uniji, poput odluke o uvođenju sankcija pojedincima iz Belorusije zbog navodne prevare na predsedničkim izborima.

Kao njegovi najbolji momenti navode se njegova iskrenost, ali i to što je pokušavao da u životu održi iranski sporazum o naoružanju.

Kao najgori momenti zamera mu se to što su tenzijje sa Turskom i dalje veoma visoke, što sukobi u Ukrajini i dalje traju, i što je, navodi se, EU ostala bez snage kada se rasplamsao rat u regionu Nagorno – Karabah i kada je Rusija predložila mirovni plan.

Ipak, najviše mu se zamera to kako se odnosio prema izveštajima o dezinformacijama iz Kine.

Briselski list navodi da će imenovanje Džoa Bajdena za predsednika dati šansu Borelju da se udruži sa novim američkim državnim sekretarom Entoni Blinkenom i da će možda razviti novu transatlantsku doktrinu za 21. vek, kao i da postoji šansa da prisili Kinu da postane konstruktivniji partner.

Kada se radi o ocenama drugih evropskih komesara i same predsednice EK Ursule fon der Lajen, ona je ocenjena sa A minus, uz naglasak da je već na početku mandata bila suočena sa zdravstvenom katastrofom koja se dešava jednom u 100 godina, ali da je i za to vreme njen fokus i dalje bio Zeleni sporazum i digitalizacija.

Sa ocenom A ocenjeni su i komesar za budžet i administraciju Johanes Han, za ekonomiju Paolo Đentiloni, za zaštitu životne sredine, okeane i ruibarstvo Virginijus Sinkevičius, dok je najgorom ocenom F ocenjen Fil Hogan, komesar za trgovinu u ostavci.

