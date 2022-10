Poplave u Indiji, najmanje osam ljudi poginulo

NJU DELHI – Osam ljudi je poginulo u poplavama u indijskoj saveznoj državi Zapadni Bengal, što je poslednji incident koji su prouzrokovale jake sezonske kiše u južnoj Aziji, prenosi Rojters.

Spasilački timovu su pronašli oko 70 ljudi, dok je 13 zadržano na lečenju u regionalnoj bolnici, saopštile su vlasti Zapadnog Bengala.

Incident se dogodio u sredu tokom hindu obreda u reci Mal, u okviru verskih svečanosti, saopštile su lokalne vlasti.

„Potrešen sam zbog nesreće tokom proslave Durga Puje u Jalpaiguriju, Zapadni Bengal. Saučešće onima koji su izgubili svoje najmilije“, napisao je indijski premijer Narendra Modi na Tviteru.

Istočni i severoistočni delovi Indije su u sredu dobili 128 odsto više padavina od prosečnih vrednosti, a na nekim mestima je palo čak devet centimetara kiše, prema državnoj meteorološkoj agenciji Indije, koja je prognozirala jaku kišu u Zapadnom Bengalu i obližnje države u naredna tri do četiri dana, prenosi Rojters.

Zemlje južne Azije su pogodile jake sezonske monsunske kiše u poslednjih nekoliko meseci, a u Pakistanu su do sada nezabeležene padavine potopile ogromne delove zemlje, što je dovelo do skoro 1.700 smrtnih slučajeva, dok je u Nepalu više od 60 ljudi poginulo širom zemlje u poplavama i klizištima do sada ove godine, prema zvaničnim podacima.

Vlasti susednog Butana saopštile su da je najmanje pet osoba poginulo u klizištu prošle nedelje, navodi Rojters.

(Tanjug)

