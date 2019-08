Poslanica SAD neće u Izrael na „humanitarnoj osnovi“

JERUSALIM – Demokratska članica Kongresa SAD palestinskog porekla Rašida Tlaib saopštila je danas da neće da poseti rođake na Zapadnoj obali pošto joj je Izrael izdao dozvolu za ulazak u zemlju na humanitarnoj osnovi, ističući da su izraelske „diktatorske mere“ bile sračunate da je ponize.

Izrael je zabranio Rašidi Tlaib i još jednoj članici Kongresa da posete Jerusalim i Zapadnu obalu zbog njihove podrške međunarodnim pokretima koji se zalažu za bojkot Izraela, ali je posle prašine koja se digla u javnosti saopštio da ona može da poseti rodbinu na Zapadnoj obali na humanitarnoj osnovi.

Izraelsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je pismo koje je navodno potpisala Tlaibova, u kojem ona obećava da tokom posete neće propagirati bojkot Izraela, prenosi AP.

Rašida Tlaib je u saopštenju navela da bi njenoj baki bilo slomljeno srce ako bi je posetila pod tako „diktatorskim uslovima“ čiji je cilj da je ponize.

„Da me ućutkuju tako što će me naterati da se osećam manjom nije to što ona želi za mene. To bi ubilo deo mene koji je uvek protiv rasizma i nepravde“, navela je američka poslanica.

(Tanjug)