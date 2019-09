Potres u Beloj kući — nagoveštaj zaokreta u svetskoj politici

Savetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost Džon Bolton podneo je ostavku nedugo nakon što mu je Donald Tramp saopštio da mu njegove usluge u Beloj kući više nisu potrebne.

Tramp je na Tviteru napisao da se ni on, ni mnogi drugi u predsedničkoj administraciji ne slažu s Boltonovim predlozima.

Zašto je Tramp smenio jednog od najoštrijih vašingtonskih „jastrebova“ i da li to znači da sledi zaokret u američkoj spoljnoj politici?

Politički analitičar Aleksandar Pavić Boltonov otkaz smatra izuzetno važnim. On kaže da su brojni razlozi neslaganja američkog predsednika i jednog od njegovih najvažnijih savetnika. Šta je bio povod za smenu u ovom trenutku možemo da nagađamo, a razlozi su brojni, ističe Pavić za Sputnjik.

„Verovatno je Bolton zagovarao neke vrlo radikalne poteze u odnosu prema Iranu, Rusiji i Kini, na koje Tramp nije bio spreman. Da li je povod to što je Tramp javno pozdravio razmenu zarobljenika između Rusije i Ukrajine, da li je to javni prekor upućen Boltonu i drugim ’jastrebovima‘? Ni to što je Tramp davao signale da želi da se sastane sa najvišim iranskim rukovodstvom sigurno nije bilo po volji Boltona“, napominje Pavić.

On dodaje da bi razlog smene mogla biti i Trampova odluka da nekako okonča trgovinski rat sa Kinom, a podseća i na neslaganja u politici prema Severnoj Koreji. Možda je Tramp previše hteo mir sa tom zemljom, što su sve stvari u kojima je Bolton bio veliki „jastreb“. Međutim, nije samo on u pitanju, Bolton je samo eksponent takve politike, objašnjava Pavić.

„Verovatno je Tramp procenio da mu ne treba neka velika avantura sada kada ulazi u predizbornu kampanju i da je to razlog otkaza. On je već dao do znanja da se duboko nije slagao sa mnogim Boltonovim stavovima i sugestijama, što navodi na zaključak da se nije slagao sa njegovom politikom koju zastupaju američki ’jastrebovi‘, neokonzervativci“, ocenjuje sagovornik Sputnjika.

U obraćanju na Tviteru američki predsednik je naveo da će sledeće sedmice objaviti ko će zameniti Boltona. Pavić kaže da je teško pretpostaviti ko bi mogao da bude njegov novi savetnik za nacionalnu bezbednost. Trampov problem je u tome što nema na raspolaganju mnogo ljudi koji ne misle kao Bolton, odnosno kao „duboka država“. Tramp je sam, čovek koji je došao spolja, van tog političkog sistema, ističe Pavić.

„Oni koji imaju državničkog iskustva su mahom ljudi sistema, a tu nema hipika, mirotvoraca. U poslednjih 20 godina u Vašington su došli i na neki način se iskristalisali ili liberalni intervencionisti ili neokonzervativci, koji su jednako agresivni u spoljnoj politici. Tramp nema mnogo izbora, može da dovede nekog ko je možda blaži nego Bolton, ko je mlađi ili manje ugledan, pa nema tu težinu, ali teško će biti da dovede nekog ko misli isto kao on, jer takve ljude u Vašingtonu teško je naći i lupom“, zaključuje Pavić.

Bolton je treći savetnik za nacionalnu bezbednost od dolaska Trampa u Belu kuću. Sada već bivši savetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost je izjavio da je zapravo on ponudio ostavku Trampu. Bolton je to napisao na svom nalogu na Tviteru nakon što je američki predsednik izjavio da je on taj koji je svom savetniku predložio da podnese ostavku.

Za vršioca dužnosti savetnika američkog predsednika za nacionalnu bezbednost imenovan je Boltonov dosadašnji zamenik Čarli Kampermen, saopštila je Bela kuća.

