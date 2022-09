Pozitivni signali iz Evrope za prolaz ruskog đubriva

NJUJORK – Generalni sekretar UN Antonio Gutereš izjavio je danas da je nekoliko evropskih luka „poslalo pozitivne signale“ u vezi sa prolazom ruskog veštačkog đubriva.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin, na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Ruske Federacije, skrenuo pažnju na činjenicu da je samo tri odsto svih isporuka po ugovoru o izvozu žita iz ukrajinskih luka isporučeno siromašnim zemljama, podseća RIA Novosti.

Istovremeno, samo zemlje EU mogu da kupuju ruska đubriva, a isporuka đubriva preko luka evropskih zemalja na tržišta Azije, Afrike i Latinske Amerike i dalje je zabranjena.

„Pre svega, ono što radimo to je da ubedimo one koji postavljaju određene prepreke da ih uklone. Ove nedelje sam imao intenzivan niz kontakata sa liderima EU – liderima iz različitih zona EU. I nadam se da će doći do pozitivne promene povodom mogućnosti nesmetane distribucije ruskog žita i đubriva kroz Evropu na druga tržišta“, rekao je Gutereš komentarišući informaciju da su brodovi sa ruskim đubrivom zaglavljeni u lukama EU i ne mogu da plove u zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike.

(Tanjug)

