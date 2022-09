Poziv japanskoj carskoj porodici i premijeru da posete SRB

TOKIO – Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas, nakon razgovora sa premijerom Japana Fumiom Kišidom u Tokiju, da je otvoren poziv japanskoj carskoj porodici da poseti Srbiju, a da je poziv za posetu uputila i svom japanskom kolegi.

„Imamo otvoren poziv za carsku porodicu da poseti Srbiju, ja sam taj poziv ponovila i premijeru Kišidu. I njemu sam uputila poziv da poseti Srbiju“, rekla je Brnabić novinarima.

Dodala je da je ranije danas imala sastanak sa bivšim ministrom spoljnih poslova, a sada ministrom za digitalizaciju Japana, koji je 2019. godine posetio Srbiju.

„Razgovarali smo o tome da bi bilo dobro da potpišemo sporazum o saradnji japanske Agencije za digitalizaciju i naše Kancelarije za IT i eUpravu i to će možda biti prilikda da on ponovo poseti Srbiju“, rekla je Brnabić.

Poručila je da će dati sve od sebe da nastavimo da gajimo i ulažemo u odnose Srbije i Japana, jer su našoj zemlji važni ti odnosi, i ekonomski i politički.

(Tanjug)

