Prve fotografije posledica iranskog napada na američku bazu (foto)

Agencija „Blumberg“ objavila je satelitski snimak koji, navodno, predstavlja posledice iranskog raketnog napada na bazu Ajn el Asad u Iraku.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc

— Bloomberg (@business) January 8, 2020