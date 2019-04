Prvi put u istoriji – Japanci bombom razneli asteroid!

Čovečanstvo je prvi put u istoriji bombardovalo asteroid. Japanska istraživačka sonda „Hajabusa 2“ ispustila je bombu na površinu Rijugu asteroida i raznela ga.

Eksplozija je izvedena 300 miliona kilometara od Zemlje da bi se proizveo veštački krater i dobili uzorci zemljišta iz dubina Rijugua za dalja istraživanja.

​Hajabusa 2 ima konusni oblik i opremljen je bakrenim projektilom, programiran da eksplodira 40 minuta nakon odvajanja sonde.

[SCI] This is an image taken with the wide angle optical navigation camera (ONC-W1) immediately after (few seconds) the separation of the SCI. The retroreflective sheet on the SCI glows white due the image being shot with a flash. This showed the separation was on schedule. pic.twitter.com/8FPWY470nI

