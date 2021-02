Prvi stubovi Plješkog mosta spojeni sa kopnom

PELJEŠAC – U Komarnom spojeni su danas prvi stubovi Pelješkog mosta sa kopnom, a premijer Andrej Plenković je rekao da je ovo važan korak u izgradnji koji će sa pristupnim putevima biti dovršen do juna naredne godine.

„Godinu i po smo pred funkcionalnim Pelješkim mostom koji spaja jug Hrvatske s ostatkom zemlje što je i naš glavni cilj. Ovaj projekt vredan 520 miliona evra, sufinansiran sredstvima EU, zaista je od strateškog značaja za Hrvatsku“, istakao je Plenković.

Predsednik Hrvatskih puteva Josip Škorić je rekao da je će most fizički biti spojen sa kopnom do kraja novembra, a onda, dodao je, sledi opremanje mosta što bi trebalo da bude završeno do polovine januara naredne godine.

Prvi stub u moru i onaj na kopnu u Komarnoj povezani su čeličnom rasponskom konstrukcijom dugom 52 metra i teškom gotovo 600 tona, piše splitska Slobodna Dalmacija.

Tako se već Pelješkim mostom može prošetati na prvih pedesetak metara, a kako najavljuju iz Hrvatskih puteva uskoro sledi i nastavak spajanja stubova čeličnim elementima u buduću kolovoznu tragu.

(Tanjug)

