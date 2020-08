Pucnjava ispred Bele kuće, Tramp napustio konferenciju (video)

Predsednik SAD Donald Tramp iznenada je napustio salu za konferencije, samo nekoliko trenutaka nakon što je započeo brifing o korona virusu, a već sledećeg trenutka se vratio na podijum kako bi rekao novinarima da ga je obezbeđenje udaljilo s brifinga, jer je došlo do pucnjave kod Bele kuće, javlja CNN.

BREAKING: Donald Trump has been escorted out of a press briefing by a Secret Service agent after a shooting outside the White House.

Read more here: https://t.co/kcTNj2qZul pic.twitter.com/Hbu9wIE6sF

— SkyNews (@SkyNews) August 10, 2020