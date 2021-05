Pupovac: Govor iz Borova želi da održi ratno stanje

ZAGREB – Predsednik Srpskog narodnog veća (SNV)u Hrvatskoj Milorad Pupovac izjavio je danas kako je današnji incident u Borovu govor koji želi da održi neku vrstu ratnog stanja, odnosno, kako nisu bitne navijačke grupe, nego oni koji sa saborske govornice i iz državnog vrha svojim izjavama daju motiv za ono što se jutros dogodilo.

„Ono što se dogodilo jutros u Borovu je govor koji zapravo održava neku vrstu ratnoga stanja i koji koristi komemorativna mesta za održavanje ratnog stanja i širi poruke netolerancije, mržnje. Želim da iskažem žaljenje i razočaranje što je tim mladim ljudima podstrek došao sa saborske govornice ili od najviših predstavnika državnog vrha, a u kojima su se omalovažavali predstavnici lokalnih vlasti, uključujući i ja“, rekao je Pupovac na konferenciji za novinare, a prenela Hina.

Svako, kazao je Pupovac, treba da pazi da na takvim mestima, koja su bolna, govori jezikom sećanja, a ne jezikom mržnje.

U Borovu je jutros, nakon što su položili vence na memorijalnom spomeniku 12 pripadnika vinkovačke Specijalne jedinice policije, koji su u tom mestu poginuli 1991. u sukobu s lokalnim srpskim stanovništvem, dvadesetak pripadnika „torcide“ (navijači Hajduka iz Splita) krenulo u koloni kroz mesto, gde su uzvikivali neprimerene parole, među kojima i „Ubij Srbina“, a ceo incident je objavljen na Fejsbuk stranici opšine.

„Nije prvi put, događaj nije usamljen, niti deluje spontano nakon niza radnji koje su se događala u protekle dve godine. Reč je o nečemu što se ponavlja. Svi koji na bilo koji način svojim govorom na to podstiču, treba da budu svesni odgovornosti. Svi organi države koji su propustili svih ovih godina da naprave ono što je potrebno, bilo da je to policija, bilo da je pravosuđe, trebalo bi da se osveste i shvate da je konačno vreme da se nakon 30 godina ratna stranica zatvori, a komemorativne akcije nastave. Kao što to činimo mi iz srpske zajednice i srpskih institucija“, poručio je Pupovac.

Rekao je i kako je „neko rekao da je reč o prekršaju“.

„To nije istina. Reč je još jednom o tome da se stvari ne nazivaju pravim imenom pa se ne preduzimaju niti radnje koje bi tome odgovarale“, zaključio je Pupovac.

(Tanjug)

