Putin: Ljubav tajna porodične sreće, ali i među narodima

MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin smatra da svi odnosi, uključujući i one među narodima, treba da budu zasnovani na ljubavi.

„Tajna srećne porodice je ljubav. Ali to i nije tajna. Svi to znaju, to je univerzalna stvar“, rekao je Putin na godišnjoj konferenciji za novinare.

Ljubav mora da bude osnova svih odnosa u porodici, ali i međunarodnih odnosa, rekao je Putin, prenosi TAS S.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.