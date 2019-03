Putin pokreno dve elektrane na Krimu na godišnjicu pripajanja

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin danas je povodom pete godišnjice pripajanja Krima na tom poluostvru pokrenuo dve nove eletrane, čime Moskva želi da unapredi infrastrukuturu u tom regionu, preneo je AP.

Ukrajina je, naime, ukinula snabdevanje Krima energentima i blokarala teretne isporuke nakon što je Moskva pripojila ovaj region.

„Situacija se radikalno promenila“, rekao je Putin i dodao da dve nove elektrane u potpunosti pokrivaju potrebe Krima.

Ruski napori za modernizaciju tog regiona doveli su i do gradnje 19 kilometara dugačkog mosta koji je otvoren prošle godine preko Kerčkog moreuza, a koji povezuje Crno more i Azovsko more.

Taj je projekat vredan 3,6 milijardi dolara omogućio Krimu kopnenu vezu sa Rusijom.

Ranije su veze izmedu njih zavisile od prelaska trajekta koji je često bio prekidan zbog jakog vetra.

Pre pripajanja, Ukrajina je podmirivala 80 posto potreba za električnom energijom na poluostrvu.

I dok Ukrajina želi da joj bude vraćen Krim, koji i dalje većina zemalja prepoznaje kao teritoriju Ukrajine, Rusija kaže da je to pitanje završeno zauvek i da je referendum 2014, nakon što su ruske snage osigurale poluostrvo, pokazao da stanovnici poluostrva žele da budu deo Rusije, prenosi Rojters.

Rusija je uložila velike napore da pokuša da integriše Krim i smanji njegovu zavisnost od Ukrajine, ali sankcije Zapada pomogle su da se poluostrvo izoluje, podižući cene i usporavajući razvoj, podseća agencija.

Ankete Ruskog centra za istraživanje javnog mnjenja ovog meseca pokazuju da 39 odsto Rusa veruje da je pripajanje donelo više koristi nego štete, što je značajan pad u odnosu na 67 odsto koliko građana je 2014. imalo takvo mišljenje, prenosi britanska agencija.

