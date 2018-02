Putin: Rusija neće beskonačno trpeti napade ekstremista iz istočne Gute

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija neće beskonačno trpeti napade ekstremista iz istočne Gute u Siriji i dodao da neke bombe padaju na teritoriju ruske ambasade i trgovinskih predstavništava.

Putin je rekao na zajedničkoj konferenciji za štampu sa austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom u Moskvi da iz istočne Gute nekada ima izmedju 50 i 80 raketnih i minobacačkih napada dnevno, prenosi ruska agencija Tas.

„Kao što je poznato, u svakom slučaju mi u Rusiji to dobro znamo, granate padaju na teritoriju ambasade Rusije i trgovinska predstavništva. Zar mislite da ćemo beskonačno to trpeti? Naravno da ne“, rekao je on.

Predsednik Rusije je naveo da u tom regionu ima dosta ekstremisičkih snaga i članova terorističkih organizacija koji se nalaze na odgovarajućem spisku UN, dok poslednja rezolucija Saveta bezbednosti UN jasno govori da borba protiv tih organizacija mora da se nastavi.

Putin je podsetio da je tokom poslednjeg razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom dogovoreno da se otvori humanitarni koridor kako bi deca, povredjeni i svi kojima je potrebna pomoć mogli da se evakuišu iz zone sukoba.

Kako je naveo, pobunjenici ne dozvoljavaju civilima da napuste istočnu Gutu.

Istočna Guta, poslednje pobunjeničko uporište kod Damaska, meta je ofanzive snaga sirijskog predsednika Bašara el Asada od 18. februara i od tada je, prema navodima Opservatorije, stradalo više od 500 osoba.

(Beta)