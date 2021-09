Rajnke i Medoks poručile: Sad je pravo vreme

PODGORICA – Sad je pravo vreme, poručile su ambasadorke SAD i Velike Britanije u Podgorici i pozvale Vladu Crne Gore da se, kako kažu, fokusira na postizanje napretka u oblastima koje će ubrzati pristupanje zemlje EU i doprineti stabilnosti i prosperitetu svakog njenog građanina.

Pozvale su i sve one koji žive u ovoj zemlji koji su posvećeni izgradnji inkluzivne, demokratske Crne Gore da učine što je do njih da se smanje tenzije i pokrene dijalog, od lokalne zajednice do vrha političkog vođstva.

U autorskom tekstu uu podgoričkim medijima, Džudi Razing Rajnke i Karen Medoks aktuelnu vladu uupućuju da se fokusiraju na, kako kažu, dobro poznate oblasti: jačanje vladavine prava, suočavanje s organizovanim kriminalom i borba protiv ukorenjene korupcije.

Američka i britanska ambasadorka su pohvalile, kako navode, nedavne uspehe u bezbednosnom sektoru, uključujući hapšenja u krupnim slučajevima organizovanog kriminala.

Pohvaljuju, kažu, i npore policije da nađe ravnotežu između građanskih sloboda i javne bezbednosti tokom vikenda ustoličenja mitropolita Joanikija.

Napominju da su nedavni događaji jasno stavili do znanja da je Crnoj Gori hitno potrebno snažno, nezavisno, nepristrasno pravosuđe, koje bi osiguralo da oni koji krše zakon odgovaraju, bez obzira na njihove veze.

Smatraju da verska pitanja „zaokupljaju pažnju lidera sa svih strana crnogorske političke scene, a nedovoljno pažnje se posvećuje mnogo hitnijim pitanjima“.

“ Vlada mora usmeriti energiju na poboljšanje kvalitete života običnih građana Crne Gore. To znači bolje obrazovanje i bolju zdravstvenu zaštitu-uključujući stavljanje pandemije pod kontrolu. Ako ova zemlja želi da zaustavi sve prisutni odliv mozgova, mora biti više prilikaza vredne, talentovane pojedince da napreduju. Infrastrukturu je potrebno poboljšati kako bi pomogla ekonomski rast koji će doprineti do svih delova zemlje“, poručile su.

Institucije, ukazuju, treba ojačati kako bi se osiguralo da uživaju potpuno poverenje svih građana Crne Gore i da efikasno pružaju usluge, zbog čega i postoje.

Potpisnice teksta se, međutim, pitaju koja je korist od održavanja nacionalnog popisa kojim će se, u ovom trenutku, kako navode, „prikupljati podaci koji se odnose na etnički identitet određene političke snage koje cinično zagovaraju taj poduhvat, nadajući se da će to dodatno zabiti klin između onih koji se identifikuju kao Crnogorci i onih koji se identifikuju kao Srbi“.

„Kako to pomaže zemlji da napreduje“, upitale su Rajnke i Medoks.

Ukazuju da su njihove zemlje, SAD i UK, ali i drugi međunarodni partneri koji, kako kažu dele, stavove njihovih zemalja „spremne da podrže konstruktivan dijalog koji bi trebalo da uključi i političke aktere i predstavnike civilnog društva, koji prevazilazi političke, verske i etničke podele, kako bi se izgradilo poverenje i pomoglo stvaranje zajedničke vizije za napredovanje Crne Gore na njenom putu ka Zapadu“.

Navode da će uspeh takvog dijaloga zahtevati snažnu političku volju i u krajnjem, ukazuju, zavisi od građana Crne Gore, a ne od međunarodne zajednice.

Dodaju da su članovi međunarodne zajednice kojima je stalo do evroatlantske putanje Crne Gore bili „duboko potreseni“ nedavnim događajima oko ustoličenja mitropolita Joanikija.

„Nema sumnje da su ti događaji očito pobudili snažna osećanja. Privukli su i ekstremiste, osim stranih aktera, koji su nastojali da iskoriste ustoličenje za svoje ciljeve, uključujući i nastojanje da destabilizuju državu i podstaknu podele u društvu“, navele su ambasadorke SAD i Velike Britanije i poručile:

„Oni koji veruju u multietničku, inkluzivnu i demokratsku Crnu Goru moraju da dignu glas i odupru se onima koji hoće da podele društvo po etničkoj ili verskoj osnovi. Na građanima Crne Gore je da odrede budućnost svoje zemlje i kreiraju svoju sudbinu“.

(Tanjug)

