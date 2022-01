Rama: Zapadni Balkan da ne odustane od evropskog sna

TIRANA – Albanski premijer Edi Rama apelovao je danas na lidere zapadnog Balkana da odbace „udvaranje spoljnih sila“ i zadrže veru u svoj san o članstvu u EU. Rama je rekao da Albanija nikada neće odustati od Evrope i EU, bez obzira na oblik EU u budućnosti, upirući prstom na političare evropskog blokakoji su previše pod uticajem nacionalista.

U intervjuu za Fajnenšel tajms, on je priznao da je frustrirajuće čekati, ali da su zemlje koje se udvaraju regionu, ne imenujući Rusiju, Kinu i Tursku, „neprikladni prosci“.

„Drugi mogu da donesu novac, investicije, možda čak i kavijar, ali neće moći da donesu ono što vam je potrebno za izgradnju funkcionalne slobodne zemlje“, rekao je on.

Rama je rekao da je zabrinut zbog porasta nacionalizma u Bosni, ali da je nacionalizam u EU sada veća prepreka ambicijama zemalja u regionu da se pridruže 27-članom bloku.

„EU se nije oporavila od izbegličke krize iz 2015, kada je više od milion ljudi zatražilo azil u Evropi, uglavnom bežeći od sirijskog rata“, rekao je Rama i dodao da od tada Uniju vodi strah, a ne aspiracije, a da su vlade, koje same po sebi nisu ekstremne, pod uticajem ekstrema.

Kada je Albanija započela proces pristupanja pre skoro dve decenije, ključ je bio da se udaljimo od balkanskog nacionalizma, ali danas naš problem nisu balkanski nacionalizmi, već nacionalizmi EU. Ono što nas sprečava da (uđemo u EU) je uticaj nacionalizama EU na politički život važnih zemalja Unije“, istakao je Rama.

Od zapadnobalkanske šestorke, Albanija, Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija su kandidati za članstvo u EU, dok su Priština i Bosna potencijalni kandidati.

Region ima velikih problema sa korupcijom i posvećenošću vladavini prava, ali kako je Rama nagovestio, političke kalkulacije članica EU takođe su igrale ulogu u kašnjenjima tokom 18 godina od kada se blok obavezao da će ih primiti kada ispune kriterijume.

Rama u svom trečhem mandatu promoviše ideju o zajedničkom regionalnom tržištu sa kojim se šestorka složila u novembru 2020.

U pokušaju da ubrza proces Albanija je zajedno sa Srbijom i Severnom Makedonijom potpisala sprovođenje nekih odredbi tog dogovora.

„Ako ovo uradimo na Balkanu, to će biti najbolje odvraćanje od ludila i ako mi to ne uradimo niko to neće uraditi umesto nas“, rekao je Rama.

(Tanjug)

