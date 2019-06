Rat sa Iranom bio bi „majka svih ratova“

Tramp nastavlja da gradi preduslove, ono što na neki način podseća na ono što je Džordž V. Buš radio sa Irakom tražeći izgovor za napad. Dakle, nema sumnje da se sada traže izgovori za napad na Iran, kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.

Nakon što je američki državni sekretar Majk Pompeo optužio Iran da je kriv za napade na dva naftna tankera u Omanskom zalivu, iz Teherana poručuju da je Iran odgovoran za održavanje bezbednosti u Ormuskom moreuzu koji spaja Persijski i Omanski zaliv.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Abas Musavi rekao je da su optužbe SAD „uznemirujuće“ i dodao da su Iranci spasili posadu napadnutih tankera u najkraćem mogućem vremenu.

Prethodno je šef iranske diplomatije Mohamad Džavad Zarif upozorio da su optužbe SAD protiv Irana zbog navodnog napada na tankere u Omanskom zalivu deo „sabotažne diplomatije“ takozvanog američkog „B tima“ čiji je član, kako tvrdi, savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Džon Bolton.

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić aktuelnu situaciju na relaciji SAD-Iran sagledava u kontekstu, odnosno ramu koji je, kako kaže, iscrtao američki predsednik Donald Tramp onog trenutka kada je odustao od nuklearnog sporazuma. Od tada se, napominje, vodi koncentrisana kampanja protiv Irana.

„Tramp pokušava da u tom frontu protiv Irana okupi arapske saveznike, pre svega ove sunitske — Saudijsku Arabiju i Emirate, zateže situaciju i tera Arape da troše stotine milijardi dolara za kupovinu oružja, ne bi li se suprotstavili takozvanoj iranskoj opasnosti. Tako da je sve to deo kampanje“, objašnjava Jakšić.

Iran je, podseća sagovornik Sputnjika, prethodno optužen za podršku međunarodnom terorizmu, a onda je usledila optužba da je gađao saudijske tankere. Međutim, ističe Jakšić, ova druga optužba je mnogo manje značajna u odnosu na onu za podršku terorizmu, podršku svim šiitskim milicijama od Libana do Jemena.

„Jasno je da Tramp nastavlja da gradi preduslove, ono što na neki način podseća na ono što je Džordž V. Buš radio sa Irakom tražeći izgovor za napad. Dakle, nema sumnje da se sada traže izgovori za napad na Iran, ali je veliko pitanje da li će tog napada biti“, smatra Jakšić.

Upitan da li strahuje da bi moglo doći do eskalacije sukoba između SAD i Irana, Jakšić kaže da je to malo verovatno. Naime, on ne veruje da će se Trampova administracija usuditi da napadne Iran.

„Mislim da ipak postoje eksperti, bilo u Pentagonu, CIA ili Stejt departmentu, koji znaju kakve bi razmere mogao da poprimi konflikt sa Iranom. Ne bih da vređam neke druge arapske zemlje ili zemlje regiona, ali napad na Iran bi zaista bio ’majka svih ratova‘, što bi rekao Sadam Husein. Dakle, bio bi mnogo ozbiljniji od svih prethodnih, jer je Iran čvrst protivnik. To je, naime, zemlja izrazitog nacionalnog ponosa, zemlja duge ratničke tradicije, spremna na šiitski kult mučeništva, dakle, spremna da daje živote kao što su Iranci ginuli kao snoplje u ratu sa Irakom osamdesetih godina“, upozorava Jakšić.

Prema Jakšićevim rečima, postoje sve pretpostavke da bi takav sukob bio veoma ozbiljan i da bi se lako proširio i izašao van granica Persijskog zaliva ili užeg ili šireg regiona.

„Mislim da bi Iran tada koristio sva moguća sredstva da se suprotstavi agresiji“, zaključuje Jakšić za Sputnjik.

