Renci ponovo najavljuje rušenje vlade

RIM – Italijanska vlada usvojila je takozvani “Plan Obnove”, predlog kako će rasporediti odnosno uložiti 209 milijardi evra koje je Italija dobila od Evropske Unije da bi se oporavila od krize izazvane pandemijom kovida19.

To je glavna vest u svim italijanskim medijima.

Mala stranka Matea Rencija “Italija Viva”, koja je deo vladajuće koalicije, i već mesec dana ucenjuje vladu, pristala je da glasa za Plan, ali njen lider Renci ne odustaje, uprkos pre dva dana datom obećanju, da ruši vladu.

Za danas posle podne Renci je najavio konferenciju za medije na kojoj će, očekuje se, saopštiti da li će se njegova stranka povući iz vlade.

Ukoliko do toga dođe, to bi značilo da vlada premijera Đuzepea Kontea nema potrebnu podršku, i da se mora rasformirati. Alternativa je da premijer Konte traži podršku u parlamentu, ali da bi to ostvario moraće da traži među članovima drugih stranaka 18 glasova, koliko parlamentaraca ima partija “Italija Viva”, i koji će, ako dodze do glasanja, verovatno biti protiv, u skladu sa političkom linijom stranke.

Brojne su osude Rencijevog ponašanja od običnih ljudi “koji su zauzeti problemima opstanka i pandemijom”, kako piše list “Il fato Kotidijano”, pa do uglednih političara.

Jedan od njih bivši premijer profesor Romano Prodi je za televiziju La 7, izjavio da je jedini cilj Matea Rencija srušiti vladu”.

Za eventualno nepoverenje vladi sprema se sadašnji premijer Đuzepe Konte koji je, dok još vlada postoji, sazvao dve hitne sednice vlade – večeras da bi osigurao produžetak vanrednog stanja najmanje do aprila, i drugu sednicu zakazanu za sutra da bi obezbedio pomoć države onima koji trpe najviše štete zbog restrikcija neophodnih u vreme pandemije kovida19.

