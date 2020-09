Rešena misterija smrti 330 slonova (foto)

Otrovi koje stvaraju mikroskopske alge u vodi uzrokovali su prethodno neobjašnjivu smrt stotina slonova u Bocvani, objavili su zvaničnici.

