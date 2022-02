RTRS objavila dokument RS upućen Briselu

BANJALUKA – Radio televizija Republike Srpske objavila je dokument koji je Banjaluka uputila evropskim institucijama uoči razgovora o situaciji u BiH u Briselu, 21 februara, s akcentom na vraćanje nadležnosti koje je Republika Srpska pokrenula.

U dokumentu, koji je u posedu RTRS, se navodi da Srpska poštuje Dejtonski sporazum i da pravnim procesom vraća nadležnosti koje su joj date Ustavom.

Srpski član Predsjedništva, Milorad Dodik ocenjuje da je stavljanje BiH na dnevni red sednice u Briselu sarajevski spin i pokušaj da se od EU iznude sankcije za Srpsku.

Sve što Srpska radi je u skladu sa Dejtonskim sporazumom – odgovor je koji je iz Srpske adresiran Evropskom parlamentu.

U dokumentu se, između ostalog, navodi da Srpska kroz parlamentarnu proceduru vraća nadležnosti koje su joj date Ustavom BiH.

Srpska deluje poštujući teritorijalni integritet BiH, a proces vraćanja nadležnosti nije korak ka ocepljenju.

Ustavom BiH je predviđeno da sva ovlašćenja koja nisu izričito propisana institucijama Bosne i Hercegovine, pripadaju entitetima. Sa izuzetkom – Ustavnim sudom BiH, pravosudna pitanja nisu pitanja institucija BiH. Međunarodna krizna grupa je priznala da je Dejton dodelio pravosudna pitanja entitetima.

Naglašeno je da iskustvo pokazuje da političko Sarajevo blokira bilo kakvu promenu u oblasti pravosuđa.

Podsećaju briselsku administraciju da SDA od 2011. godine odbacuje sve predložene obrasce EU za reformu pravosudnog sistema.

Uprkos činjenici da Republika Srpska traži vraćanje nadležnosti koje su joj dodeljene prema Ustavu BiH, kroz pažljiv, demokratski, pravni proces, oni koji unutar BiH i VSTS-a strahuju da će kao rezultat ove mere izgubiti vlast, pozvali su EU na sankcije institucijama i liderima Republike Srpske.

„A Evropska unija je čula poziv iz Sarajeva, pa najavljuje da će obustaviti finansijsku pomoć Republici Srpskoj“, kaže srpski član Predsedništva, Milorad Dodik i ističe da je reč o političkoj uceni, da žele da kupe Republiku Srpsku, razvlaste je i majorizuju Srbe.

„Republika Srpska i njena sloboda nisu na prodaju“, jasan je Dodik.

„Ja sam zahvalan za sve što smo dobili u podršci. Ali sve je to bilo politički uslovljeno, sve je bilo motivisano činjenicom da se razvlasti Republiku Srpsku a ojača navodno neki centralni organ. Čitati to ‘ojačavanje centralnih organa’ to znači unitarna BiH za nas je znak jednakosti do islamske zemlje u kojoj bi muslimani bili većina a mi marginalna nacionalna manjina“, naveo je Dodik, navodi se, između ostalog, u objavljenom dokumentu.

U dokumentu upućenom Evropskom parlamentu izrečen je i stav Srpske da politička kriza u BiH treba da bude rešena unutrašnjim dijalogom.

Napominju da Briselu nije mesto među unutrašnjim pitanjima, jer Srpska i vraćanjem nadležnosti pokazuje da odbacuje strano uplitanje.

(Tanjug)

