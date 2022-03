Rusija danas proglašava novo zatišje zbog evakuacija

MOSKVA – Rusija je za danas od 10 časova po moskovskom vremenu najavila zatišje i spremna je da obezbedi humanitarne koridore iz pojedinih ukrajinskih gradova, uključujući Kijev, saopštio je Međuresorni koordinacioni štab Rusije za humanitarno reagovanje u Ukrajini.

Kako se sinoć navodi u saopštenju, odluka je doneta uprkos tome što ukrajinska strana konstantno remeti akcije usmerene na otvaranje humanitarnih koridora.

Ruska strana se, kako Sputnjik prenosi, rukovodila pogoršanjem humanitarne situacije zbog bezakonja nacionalista.

Rusija je, navodi se, spremna da obezbedi humanitarne koridore iz Kijeva i susednih naseljenih mesta u Rusiju preko teritorije Belorusije u grad Gomelj, a naknadno bi civili bili prebačeni u Rusiju.

Što se tiče humanitarnih koridora u južnom pravcu, oni bi se obezbedili u dogovoru sa ukrajinskom stranom.

Pored toga, Moskva je spremna da obezbedi koridore iz grada Černigovo preko Belorusije u grad Gomelj sa prevozom civila avionom u Rusiju, u južnom pravcu u dogovoru sa ukrajinskom stranom iz grada Sumi dvema rutama u gradove Poltava i Belgorod, a dalje vazdušnim, železničkim ili drumskim prevozom do izabranih destinacija ili mesta privremenog smeštaja, u južnom pravcu u dogovoru sa ukrajinskom stranom.

Rusija je, dodaje se, spremna da otvori humanitarne koridore iz grada Harkov do Belgoroda, a dalje vazdušnim, železničkim ili drumskim prevozom do izabranih destinacija ili mesta privremenog smeštaja u gradove Lavov, Užgorod, Ivanovo-Frankovsk – u dogovoru sa ukrajinskom stranom, iz grada Mariupolj dvema rutama do Rostova na Donu preko Novoazovska i Taganroga, u grad Zaporožje – u dogovoru sa ukrajinskom stranom, iz drugih naseljenih mesta – u dogovoru sa ukrajinskom stranom.

Kako je saopštio šef Nacionalnog centra za upravljanje odbranom, general-pukovnik Mihail Mizincev, Rusija je ponovo predložila Ukrajini da dogovore rute za povlačenje civila.

(Tanjug)

