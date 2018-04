Ruska vojska: Dva izraelska aviona F-15 napala aerodrom u Siriji (video)

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su aerodrom u Siriji raketirali avioni Ratnog vazduhoplovstva Izraela.

„U periodu između 3.25 i 3.53 (po moskovskom vremenu) dva aviona F-15 Ratnog vazduhoplovstva Izraela, ne ulazeći u vazdušni prostor Sirije, sa teritorije Libana ispalila su 8 navođenih raketa na aerodrom T-4“, navodi se u saopštenju ruskog vojnog resora.

VIDEO: Unverified footage purporting to show projectiles in skies over Lebanon – @Tontonaoun1pic.twitter.com/11JkxJBX4N

— Conflict News (@Conflicts) April 9, 2018