MOSKVA – Projektu „Severni tok 2“ ćemo se vremenom vratiti, a cevovod je napravljen i napunjen tehničkim gasom, izjavio je ambasador Rusije u nemačkoj Sergej Nečajev.

Projekat je spreman i može u svakom trenutku da bude pušten, dodao je on.

Ipak, istakao je diplomata, „postoji političko naređenje da se ne koristi za gas iz Rusije“, preneo je Sputnjik.

„Gde to vodi? Mislim da će to dovesti do dodatnog povećanja cena goriva i osnovnih proizvoda, uključujući hranu . Nadam se da će doći vreme i mi ćemo se vratiti tom projektu“, dodao je Nečajev.

On je podsetio da su za realizaciju ovog projekta potrošena velika sredstva, uključujući i ona međunarodnih konzorcijuma.

Izgradnja gasovoda „Severni tok 2“ je u potpunosti završena 10. septembra 2021. godine.

Sputnjik je podsetio da je Nemačka, nakon što je Rusija priznala suverenitet Donjecke i Luganske Narodne Republike, zaustavila sertifikaciju gasovoda „Severni tok 2“, a ministarka inostranih poslova Nemačke Analena Berbok je ranije izjavila da je projekat faktički zamrznut.

(Tanjug)

