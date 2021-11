Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu: „brodovi u Crnom moru test za snagu Rusije“

MOSKVA – Američki i NATO brodovi koji ulaze u Crno more pokušavaju da testiraju snagu ruske obale Crnog mora i zaštite južne granice, izjavio je danas ruski ministar odbrane Sergej Šojgu.

„Pa, znate kada vidimo ovo: kada ratni brod neregionalne sile uđe u Crno more i shvatimo da nosi precizno oružje dugog dometa, kada vidimo da ima to oružje, a da to nije turistička tura, mi to, naravno, pažljivo pratimo. Razumemo da su provokacije moguće u bilo kom trenutku kao što je nedavno bio slučaj sa britanskim razaračem i naravno, moramo sprečiti takve stvari“, rekao je Šojgu u televizijskoj emisiji „Moskva. Kremlj. Putin.“, preneo je TAS S.

(Tanjug)

