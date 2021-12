Sabor IZ: BiH opredeljena za NATO i EU

SARAJEVO – Sabor Islamske zajednice u BiH usvojio je na redovnoj sednici Rezoluciju o neophodnosti očuvanja mira u Bosni i Hercegovini i državne suverenosti i celovitosti ove države, optužuju pojedince i grupe iz BiH i zemalja u okruženju da podstiču retoriku koja bi mogla, kako tvrde, ovo područje da pretvori u konfliktno, a međunarodnoj zajednici poručuju da je BiH opredeljena za NATO i EU.

Na sednici održanoj u nedelju, Sabor je saopštio da sa zabrinutošću prati tendencije u „domaćoj i međunarodnoj politici koje nas, na krilima destruktivnih ideja šovinizma, ksenofobije, te nacionalne i verske segregacije, suočavaju s pretnjom novih sukoba i podela, kao i poništenja svih tekovina mira i napretka koje je ova zemlja ostvarila u poslednja četvrt veka“.

Sabor smatra da, kako kažu, „neodgovorni pojedinci i grupe u zemlji i okruženju podstiču nepoverenje i nesnošljivost među narodima i građanima Bosne i Hercegovine, šire retoriku i vode politiku koja bi ovu zemlju mogle da pretvore u konfliktno područje, a njene stanovnike liše elementarnog prava da žive u slobodi, bez straha od novih sukoba i stradanja“.

„Sastavni deo te retorike su već viđeni napori na stigmatizaciji i dehumanizaciji bosanskohercegovačkih muslimana-Bošnjaka, kao naroda čiji se svetonazor nastoji da prikaže nespojivim s nasleđem i vrednostima savremene Evrope“, navodi se u saopštenju i konstatuje da:

„Takvo delovanje ima cilj da proizvede versku netrpeljivost prema muslimanima u evropskim diplomatskim središtima i u široj javnosti, kao podlogu za pribavljanje podrške politici razbijanja Bosne i Hercegovine, suverene i teritorijalno celovite države“.

Sabor je, navodi se, pozvao sve dobronamerne ljude u Bosni i Hercegovini, bez obzira na političke, nacionalne, verske i druge razlike, da učine maksimalan napor na očuvanju „naša dva zajednička dobra – mira i države, kao garancije života dostojnog čoveka naših građana i naroda“.

„Od odgovornih političkih ličnosti u zemlji, njenom susedstvu i u svetu očekujemo i tražimo da poštuju interese velike većine građana ove zemlje, kojima nije ni do kakvih novih sukoba i podela, ni do kakvih političkih zapleta i kriza koje nas vraćaju u prošlost, već isključivo do mirnog i dostojanstvenog života, kakvog žive građani u zemljama Evrope i naprednog sveta….“, navodi se.

BiH je, kažu, „opredeljena ka punopravnom članstvu u NATO savezu i Evropskoj uniji, kao celovita i demokratska država, koja, kako navode, ima istorijske, političke, kulturne, ekonomske i sve druge pretpostavke za autentičnu i kreativnu ulogu u evropskoj porodici zemalja i naroda u XXI veku“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.