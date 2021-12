SAD: Blinken pozvao Senat da ubrza potvrđivanje ambasadora

VAŠINGTON – Američki državni sekretar Entoni Blinken pozvao je danas Senat da ubrza postupak potvrđivanja kandidata za ambasadorska mesta, rekavši da odlaganje sertifikacije ometa napore SAD za suočavanje sa spoljnopolitičkim izazovima.

„To je ogroman problem“, rekao je Blinken na konferenciji za novinare u Džakarti, prvoj stanici svoje turneje po jugoistočnoj Aziji.

Republikanski senatori Ted Kruz i Marko Rubio blokiraju izbor kandidata za ambasadore koje je predložio predsednik Džozef Bajden, navodi Rojters.

Blinken je upozorio da je do prošle nedelje samo 16 odsto diplomata dobilo potvrdu u Senatu i podsetio da je tokom poslednje tri administracije do ovog perioda bilo potvrđeno 70 do 90 odsto ambasadora.

„I rešavanje svakog izazova sa kojim se suočavamo, uključujući Rusiju, Kinu, nedržavne faktore, sputano je činjenicom da nemamo upotpunjen spoljno-politički i nacionalno-bezbednosni tim na terenu“, rekao je on.

Blinken je dodao da je o tom problemu u ponedeljak uveče razgovarao sa liderom većine u Senatu Čakom Šumerom

„Zarad naše nacionalne bezbednosti, Senat mora da deluje“, rekao je Blinken.

(Tanjug)

