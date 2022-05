Šalenberg: EU da ispuni obećanje od pre 20 godina

BRISEL – U ispunjavanju onoga što je EU obećala Zapadnom Balkanu pre dve decenije neophodno je sada preći sa reči na dela, zatražio je ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Šalenberg.

Šalenberg je, uoči Saveta ministara spoljnih poslova EU, rekao da je u vezi Zapadnog Balkana potreban jasan signal.

„Pre 20 godina smo regionu obećali da im je budućnost u EU. Sada moramo preći sa reči na dela“, objasnio je on.

Šalenberg je kazao da EU ne sme da „izgubi“ zemlje Zapadnog Balkana.

„Znamo da Rusija tamo ima veliki potencijal za nanošenje štete i bez ijednog ispaljenog metka. To mora biti upozorenje, jer se taj region nalazi usred Evrope, a za nas je ključan i geostrateški bitan“, podvukao je on.

Rekao je da EU ne sme dozvoliti da se na Zapadnom Balkanu nametne „tuđi“ model života, već da on mora ostati evropski.

„Treba to sve danas jasno reći. Imamo velika očekivanja od Francuske koja predsedava EU, i koja je najavila Samit o Zapadnom Balkanu. Moramo usvojiti viznu liberalizaciju za Kosovo, kao i otpočeti pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ako razgovaramo o Ukrajini, moramo razgovarati i o BiH“, podvukao je Šalenberg.

Što se novog paketa sankcija EU protiv Rusije tiče, kaže da ne treba spolja prikazivati nejedinstvo Unije.

„Rusija nas prati, a to čine i drugi. Kod do sada pet paketa sankcija smo uspeli da izađemo u javnost tek nakon dogovora, učinimo to i sada“, poručio je on.

(Tanjug)

