Samit UN o održivom razvoju podstrek akcijama na planeti

NJUJORK – Četiri godine od usvajanja Agende održivog razvoja do 2030. godine, a imajući u vidu da se nedovoljno približavamo njenim ciljevima svetski lideri su danas pozvali na deceniju ambicioznog rada da bi se do 2030. ostvarili Ciljevi održivog razvoja (COR) i najavili su koje mere preduzimaju radi realizacije Agende.

U političkoj deklaraciji „Spremni za deceniju rada i rezultata ka održivom razvoju“, koja je jednoglasno usvojena na otvaranju Samita UN o Ciljevima održivog razvoja, države članice UN su se obavezale da će obezbediti finansiranje, poboljšati sprovođenje na nacionalnom nivou, osnažiti institucije da dostignu ciljeve do zacrtanog roka, i da nikoga neće izostaviti.

„Za Agendu do 2030. godine treba da zahvalimo multilateralizmu, a multilateralizam je jedini način da odgovorimo na složene globalne izazove koji stoje i stajaće pred sadašnjom i budućim generacijama“, izjavio je predsednik Generalne skupštine UN Tidžani Muhamed-Bande, koji je sazvao samit.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš je apelovao na države članice da ispune ono na šta su se obavezale i pozvao sve sektore u društvu da se angažuju na ostvarivanju Agende do 2030. godine.

„Moramo više da se potrudimo. Sada je vreme za odvažno liderstvo, kako individualno, tako i kolektivno“, rekao je Gutereš pozivajući države članice, lokalne vlasti i privatni sektor na ambiciozan rad, uz apel medijima, akademskoj zajednici i mladima da se pokrenu kroz partnerstva i da lidere pozivaju na odgovornost. „Treba da idemo dalje zajedno, da niko ne bude izostavljen“, poručio je Gutereš.

Među merama koje su posebno najavljene, između opstalih, Brazil se obavezao da do 2030. godine smanji prevremenu smrtnost od nezaraznih bolesti za trećinu, Finska je obećala da će do 2035. postati neutralna u pogledu oslobađanja ugljen-dioksida, Maldivi su pokrenuli partnerstvo sa organizacijom Parley for the Oceans i kompanijama Amerikan ekspres, ABinBev i Adidas da bi izgradili nacionalni okvir za rad na većem broju ciljeva.

Meksiko se obavezao da svima, uključujući ugrožene zajednice, obezbedi pristup internetu, Grčka se opredelila za zeleni rast uz pomoć cirkularne ekonomije, Holandija je udvostručila planirani broj ljudi kojima će pružiti podršku u pristupu pravdi u delovima Afrike i Bliskog istoka, kompanije iz 25 zemalja su se obavezale da do 2050. dostignu neto nultu emisiju, a organizacija Project Everyone će u inicijativu „Najveći školski čas na svetu“ uključiti preko 500.000 učenika u Nigeriji, koji će učiti o Ciljevima održivog razvoja.

Godine 2015. države su jednoglasno usvojile Agendu održivog razvoja do 2030. godine, najambiciozniji poduhvat koji treba da transformiše naš svet, podstakne prosperitet i obezbedi dobrobit svih ljudi, uz istovremenu zaštitu životne sredine.

U Godišnjem izveštaju generalnog sekretara o napretku, kao i u Globalnom izveštaju o održivom razvoju, koji je sastavila grupa nezavisnih naučnika i koji je objavljen pre Samita, utvrđeno je da postoji opasnost da se dosadašnji napredak poništi zbog rastućih društvenih nejednakosti i potencijalno nepovratnog efekta promena klime i gubitka biodiverziteta.

U trenutku kada glad raste, emisije gasova staklene bašte se povećavaju, a konflikti i nejednakosti najviše pogađaju one najugroženije, dvodnevni Samit o COR okuplja lidere vlada, privatnog sektora, civilnog društva i međunarodnih organizacija da probude ambicije i daju impuls kako bi ceo svet ubrzao korak ka ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja.

(Tanjug)