Šarović: Interes RS iznad stranačkih borbi i interesa

BANJALUKA – Predsednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je da SDS ostaje kod zajedničkog odgovora parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske na odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka sve dok se toga drže potpisnice, bez obzira na unutrašnja neslaganja i razlike o mnogim pitanjima između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj.

Šarović je istakao da je “interes Republike Srpske iznad stranačkih borbi i neslaganja, ali to se odnosi praktično samo na ovaj slučaj”, saopšteno je iz SDS-a.

On je naveo da je SDS kritikovao vlast žestoko i do donošenja Inckove odluke, te da će to čini i dalje, ali da je u ime zajedničke odgovornosti SDS spreman podržati svako pitanje koje je od opšteg interesa kao što je ovo.

“Mi smo različiti, vodimo različite politike, vlast smo i opozicija i logično je da ćemo tako delovati i dalje. Gde ćemo sarađivati i gde ćemo se nadmetati i razlikovati u mnogome zavisi u kom pravcu će ići dalji razvoj događaja u BiH, a koji se zakomplikovao i ušao u jednu fazu krize nakon Inckove odluke“, naveo je Šarović.

SDS je, kaže, protiv srljanja i politike koja ne vidi svoj krajnji cilj i ne definiše razumne poteze koji će dovesti do tog cilja.

„Naravno to nije lako, posebno u ovom delikatnom slučaju ali trebamo težiti tome. Za ovakve politike koju izjednačava sa rečju odgovornost, SDS će uvek biti partner”, naveo je lider SDS, preneli su banjalučki mediji.

(Tanjug)

