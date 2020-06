Scene pelješenja radnji širom Amerike (video)

Protesti širom Amerike, započeti posle smrti Afroamerikanca Džordža Flojda tokom hapšenja, zbog čega je policajac optužen za ubistvo, imaju i svoje naličje. Društvene mreže preplavljene su snimcima pelješenja radnji, a na meti su patike, nakit, hrana, televizori, skupe torbice i garderoba…

Protesti širom Amerike, kojima je kao glavni cilj navedena borba protiv rasne nejednakosti, prilika su za mnoge koji ih koriste da opljačkaju radnje.

Na udaru su se našle prodavnice najluksuznije robe, ali i one u kojima se prodaje sportska oprema, kao što su patike, hrana, tehnika…

Mnogi gradovi uveli su policijski čas kako bi se izborili protiv protesta, ali i onih koji pljačkaju radnje, međutim, ni to nije pomoglo.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je upotrebom vojske kako bi se neredi sprečili.

Međutim, ni to nije uplašilo pljačkaše, koji upadaju u radnje i usred dana.

Neke od pljački imale su i smešan epilog, jer su se kradljivci suočili sa policijom i pobegli glavom bez obzira.

Osim radnji sa luksuznom i vrednom robom, na udaru su bili i supermarketi.

Italians taking care of their bakery here in Cleveland. pic.twitter.com/5prrGFzTTq

— Steve Lloyd (@SteveOH622) June 1, 2020