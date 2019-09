SDA BiH objavila programske ciljeve

SARAJEVO – U Sarajevu će danas biti održan Sedmi kongres Stranke demokratske akcije BiH, na kojem će biti usvojena programska deklaracija, prema kojoj je primarni cilj te stranke Republika Bosna i Hercegovina sa administrativnim centrom u Sarajevu.

U programskoj deklaraciji stoji da je primarni i dugorčni cilj usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definisana kao demokratska, regionalizovana, pravna i socijalna drĹľava pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina, sa tri nivoa vlasti, drĹľavnim, regionalnim i lokalnim, i s gradom Sarajevom koji je politiÄŤki, administrativni, kulturni i ekonomski centar zemlje.

SDA ističe da će podržati ustavne reforme koje su u interesu svih graĒana BiH i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture i da sva buduća rešenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i graĒana na svakom delu BiH.

„Pozdravljamo odluku NATO saveza kojom je BiH pozvana da podnese Prvi godišnji nacionalni program (ANP) u okviru odobrenog Akciona plana za ÄŤlanstvo u NATO-u (MAP)”, navodi se u deklaraciji i dodaje da će ta stranka učiniti sve da se vaĹľeći zakoni i donesene odluke u celosti poštuju.

Istovremeno, deklaracijom se odbacuju, kako se navodi, pokušaji koji dolaze iz entiteta Republike Srpske da se zaustavi NATO put Bosne i Hercegovine.

Kako piše, SDA će se zalagati za doslednu implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, posebno navodeći da će insistirati na tome da se do kraja implementiraju odluke Ustavnog suda BiH o ravnopravnosti naroda kako bi se uspostavila simetrična rešenja u oba bh. entiteta.

“Nećemo prihvatiti bilo kakve nove podele, etniÄŤke, teritorijalne ili institucionalne. Razmatranje administrativno-teritorijalne reorganizacije FBiH moĹľe biti razmatrano iskljuÄŤivo u okviru reorganizacije na prostoru cele BiH“, piše u deklaraciji, preneo je sarajevski portal Klix.

U dokumentu se posebno istiÄŤe da je BiH multietniÄŤka drĹľava koja mora biti ureÄ’ena po meri svih njenih graÄ’ana i naroda, uverenje da se unutrašnji problemi i otvorena pitanja mogu i treba da rešavaju kroz dijalog i kompromis te spremnost da se istraje na EU i NATO putu.

Ĺ to se tiÄŤe politiÄŤke pozicije, SDA je u Programskoj deklaraciji navela da „potvrÄ’uje poziciju bh. narodne stranke politiÄŤkog centra otvorene za sve graÄ’ane BiH koji prihvataju njene programske ciljeve.

SDA navodi da će istrajati na reintegraciji BiH, jer je Dejtonskim mirovnim sporazumom, uprkos tome što je zaustavljena agresija na BiH, država dobila ureĒenje i unutrašnju strukturu s brojnim mogućnostima opstrukcija i blokada.

Najavilla je suprotstavljanje propagandi protiv bošnjačkog naroda navodeći da su već poznate propagandne metode i lažne optužbe o ekstremizmu i radikalizmu Bošnjaka, ali i borbu protiv relativizacije istine i izjednačavanja krivica kada je reč o agresiji na BiH.

SDA će, navodi se, instirati na reformi policijskih snaga kako bi BiH imala uvezane, funkcionalne i efikasne policijske snage, ali i na suprotstavljanju pokušajima da se policija i tužilaštvo stave pod političku kontrolu i uticaj, posebno u postupcima imenovanja i razrešenja.

Srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da deklaracija koju namerava da usvoji Stranka demokratske akcije BiH predstavlja tipični atak na ustavni poredak BiH.

„To je njihova priča o islamskoj drzavi, da oni budu većina i uvedu šerijat. To je prvi korak ka tome, mi to dobro čitamo“, rekao je Dodik u Drvaru, komentarišući najavljeno usvajanje deklaracije SDA BiH.

Dodik je rekao da je njihova prica iz Sarajeva da treba da se gradi Bosna kao građanska država podvala, i da oni misle da su Srbi naivni.

„Da kažemo nema Republike Srpske. E, ima RS, ima srpskog naroda i biće ga sve vise“, poručio je Dodik, istakavši da oni vrlo dobro znaju da se Srbi nikada neće odreći RS, niti će dozvoliti pritiske.

Ocenio je da je Bosna nakaradno postavljena i da nije trebalo ni da prezivi, ali je neko odlucio da se napravi ta zemlja.

Istakao je i da su stranci dali ogroman novac za povratak Bosnjaka na prostor RS, ali da ništa nisu dali da se naš narod vrati.

On je rekao da će tražiti da se utvrdi da li je ova deklaracija protiv Dejtona, kao i da Srbi za razliku od njih neće unitarnu Bosnu.

„Svaki potez o unitarnosti znaci odvlačenje RS“, napomenuo je Dodik, ističući da RS jedina može da živi samostalno i da ima veliku podršku srspkog naroda i van RS.

„Mi smo jedini koji mozemo da zivimo u BiH, niko nam ne treba, oni moraju imati intervencionizam spolja, jer Federacija i kantoni ne mogu da funkcionišu“, objasnio je Dodik.

