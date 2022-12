Sedam mrtvih u eksploziji u restoranu na zapadu Turske

Sedam osoba je danas poginulo u eksploziji u restoranu na zapadu Turske, koju je, prema rečima zvaničnika, možda izazvala boca sa gasom.

Guverner provincije Ajdin Husein Aksoj izjavio je da je povređeno pet osoba, od kojih je jedna u kritičnom stanju.

Ministar pravde Turske Bekir Bozdag objavio je na Tviteru da je privedena osoba „koja je navodno izazvala eksploziju“ i da tri tužioca vode istragu.

Aksoj je naveo da su radnici restorana ukazali da je došlo do curenja na boci sa gasom, korišćenoj za kuvanje, i da je to dovelo do eksplozije.

Turski mediji su javili da je danas, posle eksplozije u restoranu, u istoj provinciji izbio požar u prodavnici kebaba u četvrti Nazili.

(Beta)

