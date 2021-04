Sekulović o zahtevu za njegovo saslušanje u parlamentu

PODGORICA – Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović izjavio je danas da će sa zadovoljstvom odazvati pozivima za kontrolno saslušanje koje su najavili predsednik Odbora za bezbednost i odbranu Milan Knežević i funkcioner opozicionog DPS-a Predrag Bošković.

To će, kako je rekao, učiniti ne samo zato što mu je to zakonska obaveza, već i da bi Knežević i Bošković dobili priliku da mu u oči kažu to što imaju.

„Ne mogu, a da ne steknem utisak da imate nelagodu što crnogorska policija ne bije građane, ne ‘trpa’ ih u maricu i što deluje bez ikakve diskriminacije i selektivnosti. Ne zamerite, ali osećaj mi govori da vam je teskobno zbog toga, ali i da u tome niste usamljeni“, rekao je Sekulović, preneo je portal RTCG.

Knežević i Bošković su najavili da će tražiti saslušanje Sekulovića zbog incidenata koji su se dogodili juče u mestu Bogetić, na izlasku iz Nikšića u kojima su učestvovale pristalice Patriotsko-komitskog saveza Crne Gore.

(Tanjug)

