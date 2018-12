Severna Koreja obeležava sedmu godišnjicu smrti vodje Kim Džong Ila

Severna Koreja obeležava danas i sutra sedmu godišnjicu smrti vodje Kim Džong Ila posetama njegovim statuama i izrazima vernosti njegovom sinu, sadašnjem severnokorejskom vodji Kim Džong Unu.

Brojni Severnokorejci danas po snegu dolaze da polože cveće i odaju počast pokojnom vodji na brdu Mansu u centru Pjongjanga gde se nalaze ogromne bronzane statue Kim Džong Una, zvanog „Dragi vodja“ i osnivača Severne koreje Kim Il Sunga.

Očekuje se da će komemoracije da se nastave i sutra širom zemlje.

Iako je usmerena na sećanje na njegovog oca godišnjica takodje obeležava dolazak na vlast Kim Džong Una.

Smrću Kim Džong Ila, 17. decembra 2011. došao je na vlast njegov sin koji je bio još u svojim dvadesetim i gotovo nepoznat van Severne Koreje.

Uprkos mnogim predvidjanjima stručnjaka za spoljnu politiku da on neće biti u stanju da odgovori tom zadatku Kim Džong Un uspeo je da učvrsti vlast, podstakne privredu zemlje suočenu s jakim medjunarodnim sankcijama i postigne cilj o keme su njegov otac i deda mogli samo da sanjaju, on je prvi severnokorejski vodja koji ima arsenal nuklearnog oružja i raketa dugog dometa koje mogu da stignu do SAD.

Iako se u komemoracijama za Kim Džong Unovog oca ne pominje sadašnja politika i zvanična severnokorejska novinska agencija KCNA objavljuje priče o sećanjima na Kim Džong Ila u Libiji, Rusiji i Srbiji, godišnjica se pažljivo prati da se uoče znaci bilo kakve promene koju bi vodjstvo zemlje moglo da planira u narednim mesecima, piše agencija AP.

