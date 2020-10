Skandal trese SAD: Đulijani u sobi s ‘novinarkom’ i rukom u pantalonama

Teško je u stvarnom životu doći u situaciju koja bi mogla da se nađe u filmu poput „Borata“ Saše Barona Koena. Teško, ali ne i nemoguće. Posebno kada ste Rudi Đulijani i sami ste u hotelskoj sobi sa lepom mladom novinarkom koja je došla da vas intervjuiše.

Rudy Giuliani ( @RudyGiuliani ), Trump's personal attorney, caught on film attempting to lure and/or possibly rape an actress (age 24) portraying a 15-year-old child and daughter of Borat ( @BoratSagdiyev ). #Borat2 #ByeRudy pic.twitter.com/yeqglbxhT9

Reputacija Rudija Đulijanija, advokata američkog predsednika Donalda Trampa i bivšeg gradonačelnika Njujorka, nije baš na visokim granama, ali je sada pala još više nakon pojavljivanja u nastavku Borata Saše Barona Koena.

Kako je Gardijan prvi preneo, Đulijanija u filmu, koji će izaći na Amazon prajmu u petak, intervjuiše Boratova „ćerka“ Tutar, koja se predstavlja kao reporterka konzervativnog medija i koja ga posle kratkog razgovora odvodi u svoju hotelsku sobu, u kojoj su postavljene kamere.

Nakon što mu skine mikrofon, Đulijani se može videti kako leže na krevet i stavlja ruku u pantalone, a ubrzo ih prekida Koen, kao Borat, koji ulazi u sobu.

„Ima 15 godina. Prestara je za tebe“, viče Koen terajući Đulijana sa svoje „ćerke“, koju igra Marija Bakalova.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.

At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020