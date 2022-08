Škole počinju bez testova i sa zaraženima u razredima

BEČ – U istočnom delu Austrije u ponedeljak počinje nova školska godina, i to, kako je danas najavio ministar obrazovanja Martin Polašek, bez obaveznih korona testova i uz mogućnost da zaraženi đaci mogu prisustvovati nastavi.

Polašek je, na konferenciji za štampu, objasnio da će umesto obaveznih PCR testova đacima biti ponuđeni dobrovoljni antigenski testovi tri puta nedeljno u prvoj nedelji nove školske godine.

Nastavnici koji su inficirani koronom a nemaju simptome, mogu predavati uz nošenje FFP2 maske.

Takođe i inficirani đaci, bez simptoma, mogu prisustvovati nastavi, takođe uz nošenje FFP2 maske.

Od toga su izuzeti inficirani đaci mlađi od 11 godina, za koje i dalje važi zabrana pristupa obrazovnim ustanovama.

Ova mera se obrazlaže time da se ne želi deci mlađoj od 11 godina naložiti stalno nošenje FFP2 maske.

Više pokrajina, među kojima su Beč, Salcburg i Burgenland, iznele su negodovanje zbog pravila Ministarstva obrazovanja, ali je Polašek poručio da nema razloga da se u obrazovanju postupa drugačije od ostalih sfera života.

On je kazao da postoji mogućnost da svi koji to žele nose dobrovoljno maske.

„Ko se oseća bolesno neka ostane kod kuće“, apelovao je Polašek na razum pozitivno testiranih, dodajući da to ne važi samo za koronu, već i ostale bolesti.

On je istakao da se ne tera niko ko se oseća bolesno da dođe u školu, ali dodaje, takođe niko ko se oseća zdravo nije primoran da ostane kod kuće.

Strepnje sindikata da bi nastavnici, ako zaraze decu, mogli biti tuženi, Polašek ne deli i smatra ih samo političkim prepirkama.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Beča Peter Haker ocenio je „nepodnošljivom sramotom“ što Ministarstvo ne može da se pobrine za PCR testiranje đaka pred početak školske godine.

Ministarstvo ukazuje da, ako postoji mogućnost, đaci treba da dođu prvog dana nove školske godine sa važećim PCR testom.

Za drugu nedelju škole đaci će, ako žele, dobiti tri antigenska testa za testiranje kod kuće.

U slučaju povećanog rizika od zaraze škole mogu na period od maksimalno dve nedelje naložiti redovno testiranje i obavezu nošenja maski.

Što se tiče zaražene dece i nastavnika koji nemaju simptome i dolaze na nastavu, njima škole moraju obezbediti posebne prostorije za odmor, u kojima ne bi morali da nose masku.

Sindikati nastavnika se protive tome da inficirani nastavnici mogu predavati.

Više pokrajina je najavilo da će, pošto su poslodavci, zabraniti dolazak u školu inficiranim pedagozima.

Time pred novu školsku godinu, koja u ponedeljak počinje u Beču, Donjoj Austriji i Burgenlandu, a nedelju dana kasnije i u ostalih šest pokrajina, vlada haos u vezi s primenom mera Ministarstva.

(Tanjug)

