Škoro: Slavićemo gradonačelnika koji nije iz levo-zelenih

ZAGREB – Lider Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji će najverovatnije ići u drugi krug izbora za gradonačelnika Zagreba sa Tomislavom Tomaševićem iz platforme leve orijentacije „Možemo“, izjavio je večeras da je uveren da će se za dve nedelje slaviti gradonačelnik ili gradonačelnica Zagreba, koji neće biti ni iz kakve levo-zelene koalicije.

Škoro, koji na osnovu 95,05 odsto obrađenih biračkih mesta ima 12,21 odsto glasova, rekao je da je njegov Domovinski pokret ostvario sve svoje ciljeve, prenosi hrvatski Index.

„Postojimo samo godinu dana, a napravili smo ogromne rezultate u tih godinu dana. Ostavili smo dve velike stranke iza nas i to nije mala stvar“, naveo je Škoro koji je za sada na drugom mestu po broju osvojenih glasova, dok je na trećem kandidatkinja Stranke rada i solidarnosti Jelena Pavičić Vukičević sa 11,29 odsto osvojenih glasova.

Škoro je istakao da njegov Domovinski pokret sada čeka drugi deo kampanje i poručio da nije od onih ljudi, koji će proglasiti pobedu.

„Kad je u pitanju Zagreb, videćemo šta će doneti noć i prebrojavanje svih listića do kraja večeri. Domovinski pokret poručuje, bez obzira na to ko pobedi – Jelena, Davor ili Miro, mi ćemo stati nasuprot levice koja želi osvojiti Grad Zagreb. Posebno ovakve levice koja je uisitinu na mahove pokazavila elemente onoga na čemu se niti Hrvatska niti Zagreb ne smeju vratiti“, rekao je Škoro.

On smatra da to nije budućnost Hrvatske, niti Zagreba i „nase dece“.

„Uveren sam da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma i pameti da u argumentovanoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-leva koalicija. To nije samo zeleno i levo, to je ekstremno levo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao. S verom u Boga i vašu pomoć, siguran sam da ćemo u dva nedelje slaviti gradonačelnika ili gradonačelnicu Grada Zagreba koja neće biti iz nikakve levo-zelene koalicije“, poručio je Škoro.

(Tanjug)

