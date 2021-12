Šmit: Dodik mora da vodi dijalog

SARAJEVO – Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje jer nije imenovan u Savetu bezbednosti UN, izjavio je da smatra da srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik mora da vodi dijalog.

“Sigurno će dobiti i odgovarajuće napomene, instrukcije da to uradi“, rekao je Šmit i ponovo zapreito određenim merama koje, kako je ponovio, ima spremne u fioci.

Želi, kaže, da se do određeni režih dođe dijalog.

Šmit je u intervjuu za sarajevsku Federalnu TV rekao da on ne želi da pravi pritisak pritisak na bilo koji način, ali ga, kaže, ni ne isključuje.

„Ja samo mogu da još jednom eplujem da oni koji su na odgovarajućim pozicijama kažu hajde da napravimo neko racionalno razmišljanje”, naveo je Šmit.

Mišljenja je da ima mnogo razumnih glasova iz Republike Srpske.

“Svako zna da je ovaj trenutak takav i da raspad države, disolucija kako neki kažu, kao rezultat bi imala promene u celom regionu. I to bi bilo ne samo pitanje ovdašnje ekonomije nego i drugih ekonomskih stvari koje bi se time dovele u opasnost i zbog toga mislim da o ovakvim stvarima treba razgovarati, da to treba i građanima objasniti, ne političarima, oni to znaju“, rekao je Šmit i dodao:

„Političari treba da znaju da se odluke donose u korist građana, a ne u njihovu vlastitu korist. Dakle, ako bi se tako nešto desilo, moralo bi da se spreči“.

On je rekao da s obzirom na to da je Dodik “zapretio” kontramerama Republike Srpske prema Americi, ali i Nemačkoj i komentarisao na šta bi e one mogle odnositi.

“Ne znam kakve sankcije sebi gospodin Dodik može zamisliti kada je reč o Nemačkoj. Možda neće više hteti da kupuje kiselu vodu iz Nemačke“, ironično je zaključio visoki predstavnik.

(Tanjug)

