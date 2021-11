Šmit: Moja pozicija u međunarodnoj zajednici nije ugrožena

BEOGRAD/SARAJEVO – Visoki predstavnik za BIH Kristijan Šmit izjavio je da to što na sednici SB UN nije lično predstavio izveštaj o BIH i što je je na toj sednici usvojena rezolucija kojom se produžava mandat Euforau kojoj se ne pominju OHR i visoki predstavnik, ni na koji način ne utiče na njegovu poziciju u međunarodnoj zajednici.

On je tako odgovorio agenciji Tanjug na pitanje da li je njegov legitimitet kao visokog predstavnika u BiH doveden u pitanje, nakon što mu nije omogućeno da lično pročita izveštaj i nakon što je izglasana rezoluciju kojom se produžava mandat Eufora i u kojoj se ne pominju OHR i visoki predstavnik

„Ono što je važno jeste da sam ja podneo svoj izveštaj. S tim što sam ovako dobio vise priznanja i opservacija za izvještaj nego da sam ga predstavljao uživo. Ali to je u redu i ni na koji način ne utiče na moju poziciju u međunarodnoj zajednici. Stvari koje sam smatrao da treba da kažem, rekao sam i napisao“, rekao je Šmit.

Na pitanje što mediji komentarišu ishod odluke SB UN u kategorijama „pobednik“ i „gubitnik“ sa jedne strane, a sa druge je vide kao kompromis neistomišljenika, Šmit kaže da nema pobednika i gubitnika i da je situacija veoma jasna.

“Veoma je vazno reci da nema pobednika i gubitnika, to je samo veoma jasan opis situacije onakve kakva jeste. Dosta ljudi u regionu je veoma posvećeno tome da ne dođe do eskalacije situacije. Dopustite i da ih imenujem. To su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i drugi odgovorni ljudi koji moraju da se nose sa mnogim stvarima. Rekao bih možda da ima više pobednika. Ne bi trebalo da bude više eskalacija niti referenci na prošla vremena“, ocenio je Šmit u intervjuu za agenciju Tanjug.

Komentarišući primedbe iz Republike Srpske da njegov izveštaj izgleda kao da ga je pisao lider SDA Bakir Izetbegović, Šmit kaže da ne zna šta Izetbegović piše ili misli, ali da je izveštaj njegov i da se u njemu fokusirao na pitanja Federacije u kojima ima najviše izazova.

„Saradnja ljudi nikako nije zavera. Pojedinačno sam istakao gospodina Dodika. Nismo deo političke igre, mada političari vole da igraju igre, ali bih voleo da kažem da je suviše ozbiljno za ljude da nastavimo. Znam Izetbegovića, ali vas uveravam da ni on ni gospodin Dodik nisu doprineli mom izveštaju“, rekao je Šmit.

(Tanjug)

