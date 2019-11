Snimak Su-34 zbog kog su Amerikanci morali da trljaju oči (video, foto)

Američki list „Avijejšnist“ (jedna od najcenjenijih publikacija u oblasti vojne avijacije) skrenuo je pažnju na prevoz borbenih aviona Su-34 auto-putem kod Voronježa, koje su očevici snimali kamerama svojih mobilnih telefona.

„Čekajte, šta je ovo? Šta ruski Su-34 rade na putu?“, zapitao se autor članka.

On je napomenuo i da nikoga ne bi iznenadilo da je avion prevezen na tegljaču.

„Ali, ovaj Su-34 ide po putu na svojim točkovima. Samo u Rusiji…“, dodaje autor.

Publikacija navodi kako su lovcu, zbog lakšeg transporta, bila skinuta krila, i dodaje pretpostavku da je letelica poslata u Voronjež na remont, jer se tamo nalazi fabrika aviona.

Wait… What? What Is a Russian Sukhoi Su-34 Doing Driving Along the Road? Story, photos and details here: https://t.co/8Q3XUG7ynC pic.twitter.com/n4TNinuRjx

— The Aviationist (@TheAviationist) October 31, 2019