Softver za glasačke mašine koje su lažirale Bajdenovu pobedu napravljen u Srbiji?

Glasačke mašine koje američki predsednik Donald Tramp optužuje da su mu izbrisale milione glasova napravila je kanadska kompanija od delova iz Kine i softvera napravljenog u Srbiji, tvrdi Emerald Robinson, novinarka „Njuzmaksa“, inače izveštač iz Bele kuće.

What if I told you Dominion Voting Machines is Canadian company that got its parts from China & its software from Serbia?

While owned by private equity firm whose board includes Obama's ambassador to the EU?

And that it gave money to Clinton Foundation?

Would you believe it?

— Emerald Robinson ✝️ (@EmeraldRobinson) November 12, 2020